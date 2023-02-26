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Наум Борисов

Место рождения

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1781 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1803

Отец: Борис Данилов

Мать: Евдокия Калинина

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.05.1853

Жена: Домника Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно