Рученя Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рученя Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рученя Иван Степанович

Мать: Рученя Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рученя Валентина Павловна

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рученя Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рученя Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
Никополь, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Никополь, Дніпропетровська область