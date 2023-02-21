Рученя Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рученя Иван Степанович
Мать: Рученя Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рученя Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рученя Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно