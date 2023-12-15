Троцан Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троцан Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троцан Николай Николаевич

Мать ребёнка: Троцан (Тимофеева) Роза Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троцан Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Троцан (Тимофеева) Роза Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троцан Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Троцан (Тимофеева) Роза Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троцан (Тимофеева) Роза Федотовна

Смерть
Неизвестно
Центральный Хазан, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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