Юрина (Мажарова) Антонина (Нонна при крещении) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрина (Мажарова) Антонина (Нонна при крещении) Максимовна

Юрина (Мажарова) Антонина (Нонна при крещении) Максимовна

avatar

Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.06.1927

Дата смерти

05.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927

Отец: Мажаров Максим Прокопьевич

Мать: Мажарова Ефросинья Николаевна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
АША: Челябинская область, р.ц.Ашинский район, город. Возник в 1898 в связи со строительством металлургического завода. С 1933 г. - город на р. Аша. Железнодорожная станция. 39,1 тыс. жителей (1992). М... Показать все
Подвиг
17.06.1941
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Когда Антонине исполнилось 14 лет, а 22 июня объявили о начале войны. В этот день для Антонины, как и для миллионов других девчонок, детство закончилось. Мастер собрал местный люд и объявил, что подро... Показать все
Место жительства
1942
Большая Запань, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
В пятнадцать лет Тоню перевели на Запань, поставили у печи. В этом возрасте подростка уже считали взрослым. В печи дрова жгли на уголь. По узкоколейке ходил маленький паровозик с двумя вагонами. На ни... Показать все
Военная награда
1945
Медаль: "За победу над Германией".
Бракосочетание
17.09.1947

Муж: Юрин Фёдор Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
С Тоней Фёдор познакомился случайно. Та возвращалась из куреня с топором за плечами. Парень решил завязать знакомство, пошутил насчет топора, но Тоня и бровью не повела, гордо прошла мимо. Однако Фёдо... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1948

Сын: Юрин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Юрин Фёдор Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.09.1950

Сын: Юрин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Юрин Фёдор Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1962

Сын: Юрин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Юрин Фёдор Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
С 25.12.1964 по 17.05.1965
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Истопник-сторож. МДОУ Детский сад №8 "Ягодка". "Мы всегда жили дружно, помогали, чем могли, своим сёстрам, я ведь была старшей, а Федя — единственный мужчина в их семье, и ему приходилось также помог... Показать все
Работа или профессия
С 28.11.1974 по 09.05.1975
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уборщица. Овощной магазин №33.
Работа или профессия
С 10.05.1975 по 03.06.1977
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уборщица. Магазин №4.
Работа или профессия
С 06.06.1977 по 21.06.1982
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уборщица. Швейное ателье Катав-Ивановского Дома быта.
Крещение
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
При крещении дали имя "Нонна". Рождество был самым любимым праздником Антонины. Воспоминания о церкви у бывших прихожан самые теплые. "Бывало, идешь летом мимо,— рассказывает Марфа, — окна открыты,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
По стране стали создаваться колхозы. От Катав-Ивановского леспромхоза был создан участок "Двигатель". На этот участок со своим семейством переехал Максим Прокопьевич.
Образование
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Начальное образование.
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
05.06.2022
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close