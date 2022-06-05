Юрина (Мажарова) Антонина (Нонна при крещении) Максимовна
Место рождения
Дата рождения17.06.1927
Дата смерти05.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927
АША: Челябинская область, р.ц.Ашинский район, город. Возник в 1898 в связи со строительством металлургического завода. С 1933 г. - город на р. Аша. Железнодорожная станция. 39,1 тыс. жителей (1992). М... Показать все
Подвиг
17.06.1941
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Когда Антонине исполнилось 14 лет, а 22 июня объявили о начале войны. В этот день для Антонины, как и для миллионов других девчонок, детство закончилось. Мастер собрал местный люд и объявил, что подро... Показать все
Место жительства
1942
Большая Запань, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
В пятнадцать лет Тоню перевели на Запань, поставили у печи. В этом возрасте подростка уже считали взрослым. В печи дрова жгли на уголь. По узкоколейке ходил маленький паровозик с двумя вагонами. На ни... Показать все
Военная награда
1945
Медаль: "За победу над Германией".
Бракосочетание
17.09.1947
Муж: Юрин Фёдор Иванович
С Тоней Фёдор познакомился случайно. Та возвращалась из куреня с топором за плечами. Парень решил завязать знакомство, пошутил насчет топора, но Тоня и бровью не повела, гордо прошла мимо. Однако Фёдо... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1948
Отец ребёнка: Юрин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1950
Отец ребёнка: Юрин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1962
Отец ребёнка: Юрин Фёдор Иванович
Работа или профессия
С 25.12.1964 по 17.05.1965
Истопник-сторож. МДОУ Детский сад №8 "Ягодка". "Мы всегда жили дружно, помогали, чем могли, своим сёстрам, я ведь была старшей, а Федя — единственный мужчина в их семье, и ему приходилось также помог... Показать все
Работа или профессия
С 28.11.1974 по 09.05.1975
Уборщица. Овощной магазин №33.
Работа или профессия
С 10.05.1975 по 03.06.1977
Уборщица. Магазин №4.
Работа или профессия
С 06.06.1977 по 21.06.1982
Уборщица. Швейное ателье Катав-Ивановского Дома быта.
Крещение
Неизвестно
При крещении дали имя "Нонна". Рождество был самым любимым праздником Антонины. Воспоминания о церкви у бывших прихожан самые теплые. "Бывало, идешь летом мимо,— рассказывает Марфа, — окна открыты,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
По стране стали создаваться колхозы. От Катав-Ивановского леспромхоза был создан участок "Двигатель". На этот участок со своим семейством переехал Максим Прокопьевич.
Образование
Неизвестно
Начальное образование.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость.