Мама Прасковьи Семёновны ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мама Прасковьи Семёновны ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1900

Дочь: Абрамова Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Петухов Семён

Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графушин Филипп

Смерть
Неизвестно