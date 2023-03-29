Мама Прасковьи Семёновны ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1900
Дочь: Абрамова Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Петухов Семён
Иваньково, Данковский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Графушин Филипп
Смерть
Неизвестно