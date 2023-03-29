Графушин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трандина Екатерина Филлиповна
Мать ребёнка: Графушина Не Точно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Графушина Мария
Мать ребёнка: Мать Марии ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мать Марии ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно