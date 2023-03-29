Графушин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графушин Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трандина Екатерина Филлиповна

Мать ребёнка: Графушина Не Точно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Графушина Мария

Мать ребёнка: Мать Марии ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мать Марии ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мама Прасковьи Семёновны ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графушина Не Точно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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