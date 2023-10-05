Стромский Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стромский Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стромский Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Кривель Лидия Владимировна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стромская Алена Игоревна

Мать ребёнка: Кривель Лидия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривель Лидия Владимировна

Смерть
Неизвестно
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