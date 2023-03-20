Екатерина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1868

Сын: Евдоким Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Кондратьев

Смерть
Неизвестно