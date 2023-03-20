Екатерина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1868
Сын: Евдоким Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Кондратьев
Смерть
Неизвестно