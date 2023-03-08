Коробейников Семен Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1910 ст.
Дочь: Коробейникова Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Коробейникова Анна Васильевна
Коробейников, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Плёнка 2121852, стр. 243
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат Плёнка 2121852, стр. 243
Смерть
Неизвестно