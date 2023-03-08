Коробейников Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Семен Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1910 ст.

Дочь: Коробейникова Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Коробейникова Анна Васильевна

Коробейников, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Плёнка 2121852, стр. 243
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат Плёнка 2121852, стр. 243
Смерть
Неизвестно