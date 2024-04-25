Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Емельянович Ст.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Емельянович Ст.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Емельянович Ст.
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Емельянович Ст.
Смерть
Неизвестно