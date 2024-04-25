Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Емельянович Ст.

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Емельянович Ст.

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Емельянович Ст.

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Емельянович Ст.

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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