Нинила Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нинила Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

03.11.1802 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1782 и 1790

Муж: Герасим Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Прасковья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Офимья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Кузьма Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Лазарев

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Яков Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Лазарев

Рождение ребёнка
26.02.1800 ст.

Сын: Парфир Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Лазарев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.11.1802 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан