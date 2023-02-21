Нинила Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти03.11.1802 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1782 и 1790
Муж: Герасим Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Прасковья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Офимья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Кузьма Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Яков Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Лазарев
Рождение ребёнка
26.02.1800 ст.
Сын: Парфир Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Лазарев
Смерть
03.11.1802 ст.