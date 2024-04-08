Герасим Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти23.11.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Лазарь Спиридонов
Мать: Настасья Максимова
Бракосочетание
Между 1782 и 1790
Жена: Нинила Федотова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Прасковья Герасимова
Мать ребёнка: Нинила Федотова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Офимья Герасимова
Мать ребёнка: Нинила Федотова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Кузьма Герасимов
Мать ребёнка: Нинила Федотова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Яков Герасимов
Мать ребёнка: Нинила Федотова
Рождение ребёнка
26.02.1800 ст.
Сын: Парфир Герасимов
Мать ребёнка: Нинила Федотова
Смерть
23.11.1834 ст.
Причина смерти: от престарелости