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Герасим Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

23.11.1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Лазарь Спиридонов

Мать: Настасья Максимова

Бракосочетание
Между 1782 и 1790

Жена: Нинила Федотова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Прасковья Герасимова

Мать ребёнка: Нинила Федотова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Офимья Герасимова

Мать ребёнка: Нинила Федотова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Кузьма Герасимов

Мать ребёнка: Нинила Федотова

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Яков Герасимов

Мать ребёнка: Нинила Федотова

Рождение ребёнка
26.02.1800 ст.

Сын: Парфир Герасимов

Мать ребёнка: Нинила Федотова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.11.1834 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от престарелости
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