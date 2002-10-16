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Бояринов Владимир Николаевич

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Место рождения

Миасс

Дата рождения

05.07.1948

Дата смерти

16.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1948

Отец: Бояринов Николай Николаевич

Мать: Бояринова Фаина Андреевна

Миасс
Рождение ребёнка
04.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2002
Москва