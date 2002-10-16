Бояринов Владимир Николаевич
Место рожденияМиасс
Дата рождения05.07.1948
Дата смерти16.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1948
Миасс
Рождение ребёнка
04.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.2002
Москва