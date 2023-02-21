Изместьева Екатерина Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изместьева Екатерина Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1894

Дочь: Изместьева Лидия

Отец ребёнка: Изместьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния

Отец ребёнка: Изместьев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завгородняя Анна

Отец ребёнка: Изместьев Павел

Смерть
Неизвестно