Изместьева Екатерина Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1894
Дочь: Изместьева Лидия
Отец ребёнка: Изместьев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния
Отец ребёнка: Изместьев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завгородняя Анна
Отец ребёнка: Изместьев Павел
Смерть
Неизвестно