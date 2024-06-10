Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Задворнов Ефим Иванов

Мать: Задворная Марья Козмина

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Варвара Кузмина

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Кириллова

Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Задворнов Петр Кириллов

Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Кириллова

Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Задворнов Никифор Корнилов

Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Задворнов Алексей Кириллов

Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Задворнов Симеон Кириллов

Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Задворнова (Задворнова) Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.