Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Задворнов Ефим Иванов
Мать: Задворная Марья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Кириллова
Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Кириллова
Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Задворнов Никифор Корнилов
Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Задворнов Алексей Кириллов
Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Задворнов Симеон Кириллов
Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Задворнова (Задворнова) Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Задворнова Варвара Кузмина
Смерть
Неизвестно