Задворнова Варвара Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Кириллова
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Кириллова
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Задворнов Никифор Корнилов
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Задворнов Алексей Кириллов
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Задворнов Симеон Кириллов
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Задворнова (Задворнова) Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Смерть
Неизвестно