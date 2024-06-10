Задворнова Варвара Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадворнова Варвара Кузмина

Задворнова Варвара Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Кириллова

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Задворнов Петр Кириллов

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Кириллова

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Задворнов Никифор Корнилов

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Задворнов Алексей Кириллов

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Задворнов Симеон Кириллов

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Задворнова (Задворнова) Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.