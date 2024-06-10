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Задворная Марья Козмина

Место рождения

Бутырки, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутырки, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов

Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Задворная (Задворная) Аксинья Ефимова

Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Задворнов Фалалей Ефимов

Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ефимия Ефимова

Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Задворнова (Задворнова) Агрипина Ефимова

Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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