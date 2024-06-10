Задворная Марья Козмина
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Задворнов Кирилл (Корнила) Ефимов
Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Задворная (Задворная) Аксинья Ефимова
Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ефимия Ефимова
Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Задворнова (Задворнова) Агрипина Ефимова
Отец ребёнка: Задворнов Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно