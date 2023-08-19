Пасынков Парамон Варфоломеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Пасынков Варфоломей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Анастасия Парамонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Пасынков Григорий Парамонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Пасынкова Феодосия Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812