Пасынков Парамон Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Парамон Варфоломеев

Место рождения

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Пасынков Варфоломей Иванов

Мать: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Анастасия Парамонова

Мать ребёнка: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Пасынков Петр Парамонов

Мать ребёнка: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Пасынков Григорий Парамонов

Мать ребёнка: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Пасынков Семен Парамонов

Мать ребёнка: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Пасынков Ефрем Парамонов

Мать ребёнка: Пасынкова Феодосия Миронова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Феодосия Миронова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812