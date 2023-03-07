Пасынков Варфоломей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Пасынков Иван Карпов
Мать: Пасынкова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Пасынков Парамон Варфоломеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Пасынков Аверкий Варфоломеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812