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Пасынков Варфоломей Иванов

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Место рождения

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Пасынков Иван Карпов

Мать: Пасынкова Мавра Иванова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Пасынков Парамон Варфоломеев

Мать ребёнка: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пасынков Аверкий Варфоломеев

Мать ребёнка: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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