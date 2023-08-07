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Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Иван Максимович

Мать: Афимья Васильева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Егор Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Герасим Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Леонтий Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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