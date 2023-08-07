Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Иван Максимович
Мать: Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Егор Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Герасим Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Леонтий Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно