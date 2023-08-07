Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Федор Иванович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1799
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
04.03.1801
Сын: Герасим Иванович
Отец ребёнка: Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
14.08.1803
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Иван Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Еремеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно