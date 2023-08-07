Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Федор Иванович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1799

Сын: Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
04.03.1801

Сын: Герасим Иванович

Отец ребёнка: Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
14.08.1803

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Иван Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Еремеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно