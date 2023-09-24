Евдокия Семенова (Герасимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семенова (Герасимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Александр Федотов

Отец ребёнка: Федот Максимов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иоанн (м.) Федотов

Отец ребёнка: Федот Максимов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.09.1855 ст.

Сын: Федотов Трофим Федотович

Отец ребёнка: Федот Максимов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 556, оп.2, д. 151 Восприемник: крестьянин с. Чёково Лука Филиппов
Смерть
Неизвестно
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