Евдокия Семенова (Герасимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Александр Федотов
Отец ребёнка: Федот Максимов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иоанн (м.) Федотов
Отец ребёнка: Федот Максимов
Рождение ребёнка
14.09.1855 ст.
Отец ребёнка: Федот Максимов
ГАВО, ф. 556, оп.2, д. 151 Восприемник: крестьянин с. Чёково Лука Филиппов
Смерть
Неизвестно