(Филатова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1818
Перевод в деревню Арпачево
Место жительства
1818
Перевод в деревню Арпачево
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Давыдов (с. Арпачево) Стефан
Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Давыдов (с. Арпачево) Козьма
Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд
Рождение ребёнка
1839
Сын: Давыдов (с. Арпачево-Д. Челядино) Макей
Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно