(Филатова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филатова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1818
Перевод в деревню Арпачево
Место жительства
1818
Перевод в деревню Арпачево
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Давыдов (с. Арпачево) Стефан

Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Давыдов (с. Арпачево) Козьма

Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Давыдов (с. Арпачево-Д. Челядино) Макей

Отец ребёнка: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд

Смерть
Неизвестно
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