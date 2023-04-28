Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд

Место рождения

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Анисимов (дер. Вишенье-Арпачево?) Федот

Мать: Авдотья

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1818
Переведен 1818 года оного же уезда в село Арпачево.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Авдотья

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Авдотья

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Давыдов (с. Арпачево) Стефан

Мать ребёнка: Авдотья

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Давыдов (с. Арпачево) Козьма

Мать ребёнка: Авдотья

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Давыдов (с. Арпачево-Д. Челядино) Макей

Мать ребёнка: Авдотья

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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