Федотов (дер. Вишенье-Арпачево?) Давыд
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1801
Отец: Анисимов (дер. Вишенье-Арпачево?) Федот
Мать: Авдотья
Место жительства
1818
Переведен 1818 года оного же уезда в село Арпачево.
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Давыдов (с. Арпачево) Стефан
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Давыдов (с. Арпачево) Козьма
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Давыдов (с. Арпачево-Д. Челядино) Макей
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Смерть
Неизвестно