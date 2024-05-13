Лопатина (Теплухина) Ульяна Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Теплухина) Ульяна Ульянова

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.01.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1878 ст.

Отец: Теплухин Ульян Антонов

Мать: Теплухина (Черемнова) Евдокия Антонова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.09.1897 ст.

Дочь: Раченкова (Лопатина) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Лопатин Феодор Яковлев

Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников

Рождение ребёнка
18.02.1901

Дочь: Лопатина Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников

Рождение ребёнка
02.04.1903

Дочь: Лопатина Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников

Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Лопатина Анна Яковлева

Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников

Рождение ребёнка
01.06.1906

Дочь: Лопатина Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников

Рождение ребёнка
01.05.1908

Сын: Лопатин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников

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