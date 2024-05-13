Лопатина (Теплухина) Ульяна Ульянова
Место рождения
Дата рождения02.01.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1878 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1897 ст.
Дочь: Раченкова (Лопатина) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников
Рождение ребёнка
06.06.1899
Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников
Рождение ребёнка
18.02.1901
Дочь: Лопатина Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников
Рождение ребёнка
02.04.1903
Дочь: Лопатина Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Лопатина Анна Яковлева
Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников
Рождение ребёнка
01.06.1906
Дочь: Лопатина Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников
Рождение ребёнка
01.05.1908
Сын: Лопатин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Лопатин Яков Калинников