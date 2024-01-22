Раченкова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченкова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Раченков Василий Никитич

Отец ребёнка: Раченков Никита Трофимович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Раченкова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Раченков Никита Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раченков Иван Никитич

Отец ребёнка: Раченков Никита Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раченков Алексей Никитич

Отец ребёнка: Раченков Никита Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раченкова Христинья Никитична

Отец ребёнка: Раченков Никита Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раченков Никита Трофимович

Смерть
Неизвестно
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