Кестнер (Феофанова) Антонина Александровна
Место рожденияРотовка, Новоспасский район, Ульяновская область, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения10.12.1923
Дата смерти19.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Ротовка, Новоспасский район, Ульяновская область, Союз Советских Социалистических Республик
Отец Феофанов Александр Петрович, мать Феофанова Матрёна Михайловна.
Образование
07.03.1942
Образовательное учреждение: Фельдшерско-акушерская школа Специальность: фельдшер-акушер Уровень образования: среднее специальное
Работа или профессия
18.10.1943
мед. сестра | Место работы: Санитарно-транспортное судно "25 лет ВКП(б)" Должность: мед. сестра
Работа или профессия
15.08.1944
фельдшер | Место работы: Терапевтическая больница станции Сызрань Должность: фельдшер
Бракосочетание
29.07.1946
Работа или профессия
01.09.1947
фельдшер-акушер | Место работы: Терапевтическая больница станции Сызрань Должность: фельдшер-акушер
Работа или профессия
08.12.1947
фельдшер | Место работы: Поликлиника станции Сызрань Должность: фельдшер
Работа или профессия
28.10.1948
фельдшер | Место работы: Поликлиника станции Сызрань Должность: фельдшер Уволилась в связи с переездом на другое место жительства. Семью Кестнер перевели в Таласский район Джамбульской области Казахск... Показать все
Работа или профессия
13.12.1948
мед. сестра | Должность: мед. сестра Больница села Ак-Куль Таласского района.
Работа или профессия
06.09.1949
мед. сестра | Должность: мед. сестра Больница станции Джамбул Таласского Отделения жел. дор.
Работа или профессия
01.06.1950
фельдшер | Должность: фельдшер Учмед 24 станции Чулак-Тау Таласского Отделения жел. дор.
Рождение ребёнка
23.02.1951
Дочь: Кобракова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Кестнер Владимир Борисович
Место жительства
С 12.09.1953 по 09.10.1953
Лечилась на курорте Сочи-Мацеста, санаторий "Горный воздух".
Место жительства
С 17.02.1955 по 16.03.1955
Лечилась на курорте Сочи-Мацеста, в санатории "Кавказская Ривьера".
Работа или профессия
22.04.1958
фельдшер | Должность: фельдшер Учмед 24 станции Чулак-Тау Таласского Отделения жел. дор. Освобождена от занимаемой должности, как перешедшая в инвалиды Второй группы.
Место жительства
27.05.1958
Семья Кестнеров освобождена от пребывания в административной ссылке и вернулась в Ленинград. Но их отдельные квартиры стали коммунальными и плотно заселены. Пришлось жить в съёмных комнатах.
Место жительства
09.07.1958
Назначена пенсия инвалиду труда 2 группы.
Работа или профессия
06.12.1962
сестра-хозяйка | Место работы: 1-е Лечпрофобъединение Смольнинского района Должность: сестра-хозяйка
Работа или профессия
01.07.1963
мед. регистратор | Место работы: 1-е Лечпрофобъединение Смольнинского района Должность: мед. регистратор
Работа или профессия
01.12.1963
мед. сестра | Место работы: 1-е Лечпрофобъединение Смольнинского района Должность: мед. сестра
Место жительства
1963
После 5 лет скитаний по разным временным съёмным комнатам, наконец, в 1963 году семья получила ордер на комнату в коммунальной квартире на Таврической улице, жизнь стала налаживаться.
Место жительства
14.04.1965
Присвоено звание "Ударник коммунистического труда".
Работа или профессия
01.12.1966
мед. статистик | Место работы: 1-е Лечпрофобъединение Смольнинского района Должность: мед. статистик
Работа или профессия
01.02.1975
мед. статистик | Место работы: Поликлиника 29 Калининского района Должность: мед. статистик
Место жительства
20.06.1977
Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) признала инвалидом 3 группы.
Работа или профессия
12.07.1979
мед. статистик | Место работы: Городская детская поликлиника № 29 Должность: мед. статистик Уволена в связи с уходом на пенсию.
Место жительства
07.01.1980
Награждёна медалью "Ветеран труда" за долголетний добросовестный труд.
Работа или профессия
С 08.12.1980 по 10.06.1983
мед. статистик | Место работы: Городская детская поликлиника № 63 Выборгского района Должность: мед. статистик
Работа или профессия
05.02.1985
мед. статистик | Место работы: Городская детская поликлиника № 29 Должность: мед. статистик
Работа или профессия
С 16.02.1987 по 31.03.1987
мед. статистик | Место работы: Городская детская поликлиника № 29 Должность: мед. статистик
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер-акушер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.05.1989
Захоронена на Южном кладбище.