Кестнер (Феофанова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКестнер (Феофанова) Антонина Александровна

Кестнер (Феофанова) Антонина Александровна

avatar

Место рождения

Ротовка, Новоспасский район, Ульяновская область, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

10.12.1923

Дата смерти

19.05.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ротовка, Новоспасский район, Ульяновская область, Союз Советских Социалистических Республик
Отец Феофанов Александр Петрович, мать Феофанова Матрёна Михайловна.
Образование
07.03.1942
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образовательное учреждение: Фельдшерско-акушерская школа Специальность: фельдшер-акушер Уровень образования: среднее специальное
Работа или профессия
18.10.1943
Сызрань, Сызрань, Самарская область
мед. сестра | Место работы: Санитарно-транспортное судно "25 лет ВКП(б)" Должность: мед. сестра
Работа или профессия
15.08.1944
Сызрань, Сызрань, Самарская область
фельдшер | Место работы: Терапевтическая больница станции Сызрань Должность: фельдшер
Бракосочетание
29.07.1946

Муж: Кестнер Владимир Борисович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Работа или профессия
01.09.1947
Сызрань, Сызрань, Самарская область
фельдшер-акушер | Место работы: Терапевтическая больница станции Сызрань Должность: фельдшер-акушер
Работа или профессия
08.12.1947
Сызрань, Сызрань, Самарская область
фельдшер | Место работы: Поликлиника станции Сызрань Должность: фельдшер
Работа или профессия
28.10.1948
Сызрань, Сызрань, Самарская область
фельдшер | Место работы: Поликлиника станции Сызрань Должность: фельдшер Уволилась в связи с переездом на другое место жительства. Семью Кестнер перевели в Таласский район Джамбульской области Казахск... Показать все
Работа или профессия
13.12.1948
Каратау, Таласский район, Жамбылская область
мед. сестра | Должность: мед. сестра Больница села Ак-Куль Таласского района.
Работа или профессия
06.09.1949
Каратау, Таласский район, Жамбылская область
мед. сестра | Должность: мед. сестра Больница станции Джамбул Таласского Отделения жел. дор.
Работа или профессия
01.06.1950
Каратау, Таласский район, Жамбылская область
фельдшер | Должность: фельдшер Учмед 24 станции Чулак-Тау Таласского Отделения жел. дор.
Рождение ребёнка
23.02.1951

Дочь: Кобракова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Кестнер Владимир Борисович

Каратау, Таласский район, Жамбылская область
Место жительства
С 12.09.1953 по 09.10.1953
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Лечилась на курорте Сочи-Мацеста, санаторий "Горный воздух".
Место жительства
С 17.02.1955 по 16.03.1955
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Лечилась на курорте Сочи-Мацеста, в санатории "Кавказская Ривьера".
Работа или профессия
22.04.1958
Каратау, Таласский район, Жамбылская область
фельдшер | Должность: фельдшер Учмед 24 станции Чулак-Тау Таласского Отделения жел. дор. Освобождена от занимаемой должности, как перешедшая в инвалиды Второй группы.
Место жительства
27.05.1958
Каратау, Таласский район, Жамбылская область
Семья Кестнеров освобождена от пребывания в административной ссылке и вернулась в Ленинград. Но их отдельные квартиры стали коммунальными и плотно заселены. Пришлось жить в съёмных комнатах.
Место жительства
09.07.1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Назначена пенсия инвалиду труда 2 группы.
Работа или профессия
06.12.1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
сестра-хозяйка | Место работы: 1-е Лечпрофобъединение Смольнинского района Должность: сестра-хозяйка
Работа или профессия
01.07.1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
мед. регистратор | Место работы: 1-е Лечпрофобъединение Смольнинского района Должность: мед. регистратор
Работа или профессия
01.12.1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
мед. сестра | Место работы: 1-е Лечпрофобъединение Смольнинского района Должность: мед. сестра
Место жительства
1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После 5 лет скитаний по разным временным съёмным комнатам, наконец, в 1963 году семья получила ордер на комнату в коммунальной квартире на Таврической улице, жизнь стала налаживаться.
Место жительства
14.04.1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Присвоено звание "Ударник коммунистического труда".
Работа или профессия
01.12.1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
мед. статистик | Место работы: 1-е Лечпрофобъединение Смольнинского района Должность: мед. статистик
Работа или профессия
01.02.1975
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
мед. статистик | Место работы: Поликлиника 29 Калининского района Должность: мед. статистик
Место жительства
20.06.1977
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) признала инвалидом 3 группы.
Работа или профессия
12.07.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
мед. статистик | Место работы: Городская детская поликлиника № 29 Должность: мед. статистик Уволена в связи с уходом на пенсию.
Место жительства
07.01.1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Награждёна медалью "Ветеран труда" за долголетний добросовестный труд.
Работа или профессия
С 08.12.1980 по 10.06.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
мед. статистик | Место работы: Городская детская поликлиника № 63 Выборгского района Должность: мед. статистик
Работа или профессия
05.02.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
мед. статистик | Место работы: Городская детская поликлиника № 29 Должность: мед. статистик
Работа или профессия
С 16.02.1987 по 31.03.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
мед. статистик | Место работы: Городская детская поликлиника № 29 Должность: мед. статистик
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер-акушер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.05.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Захоронена на Южном кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close