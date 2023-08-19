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Андрей Артемов

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.
1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.06.1823

Жена: Пелагия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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