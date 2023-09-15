Кошелев Григорий Мануилович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти01.01.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
02.01.1844
Сын: Кошелев Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Кошелева Ирмина Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1849
Сын: Кошелев Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Ирмина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1850
Причина смерти: от чахотки