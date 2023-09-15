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Кошелев Григорий Мануилович

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

01.01.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кошелев Мануил Николаевич

Мать: Кошелева Настасья Матвеевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1844

Сын: Кошелев Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Кошелева Ирмина Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1849

Сын: Кошелев Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Кошелева Прасковья Леонтьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Ирмина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Прасковья Леонтьевна

Смерть
01.01.1850
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки
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