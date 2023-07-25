Воробьев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1936

Дочь: Дягилева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Ивановна

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемоданова Дарья

Смерть
Неизвестно
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