Везигина Параскева Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Везигина Параскева Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Везигин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Везигин Дмитрий Данилов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Везигин Дмитрий Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Дмитрий Данилов

Смерть
Неизвестно
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