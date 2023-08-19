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Целых Яков Михайлов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.07.1900

Жена: Целых Параскева Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
19.08.1901

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Целых Параскева Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Целых Параскева Савельева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Целых Федор Яковлев

Мать ребёнка: Целых Параскева Савельева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.09.1914

Дочь: Любовь Яковлева

Мать ребёнка: Целых Параскева Савельева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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