Целых Яков Михайлов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1900
Жена: Целых Параскева Петрова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
19.08.1901
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Целых Параскева Петрова
Бракосочетание
25.01.1904
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.04.1912
Сын: Целых Федор Яковлев
Мать ребёнка: Целых Параскева Савельева
Рождение ребёнка
13.09.1914
Дочь: Любовь Яковлева
Мать ребёнка: Целых Параскева Савельева
Смерть
Неизвестно