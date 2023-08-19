Сорокина (Калиниченко) Агриппина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Калиниченко) Агриппина Никитична

Место рождения

Семёновка, Сумська область

Дата рождения

18.06.1914

Дата смерти

Между 15.04.1983 и 30.04.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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ОП
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Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914

Отец: Калиниченко Никита Тимофеевич

Мать: не указана

Семёновка, Сумська область
Место жительства
22.03.1932
Бракосочетание
1933

Муж: Сорокин Дмитрий Евдокимович

Поженились в 1933 году в г Тифлисе (Тбилиси), Где дедушка геройски спас мою бабушку от местных хулиганов
Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Евдокимович

Смерть
Между 15.04.1983 и 30.04.1983
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
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