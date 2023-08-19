Сорокина (Калиниченко) Агриппина Никитична
Место рождения
Дата рождения18.06.1914
Дата смертиМежду 15.04.1983 и 30.04.1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914
Отец: Калиниченко Никита Тимофеевич
Мать: не указана
Место жительства
22.03.1932
Бракосочетание
1933
Поженились в 1933 году в г Тифлисе (Тбилиси), Где дедушка геройски спас мою бабушку от местных хулиганов
Рождение ребёнка
04.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Дмитрий Евдокимович
Смерть
Между 15.04.1983 и 30.04.1983
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика