Сорокин Дмитрий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Дмитрий Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Никитична

Путешествие
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Похороны
1966
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
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