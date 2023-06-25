Хомутинкина Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутинкина Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.2006

Дочь: Степанова Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Сергей Анатольевич

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