Степанов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1976
Дата смерти06.03.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хомутинкина Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
17.11.2006
Дочь: Степанова Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.03.2012