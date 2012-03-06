Степанов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Сергей Анатольевич

Степанов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1976

Дата смерти

06.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хомутинкина Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
17.11.2006

Дочь: Степанова Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.03.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.