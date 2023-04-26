Алексеев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Дмитрий Иванович

Алексеев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1907 ст.

Дочь: Алексеева Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева Ефросинья Васильевна

Озёрное, Харківська область
Место жительства
1907 ст.
Озёрное, Харківська область
Рождение ребёнка
09.05.1909 ст.

Сын: Алексеев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева Ефросинья Васильевна

Озёрное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Ефросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close