Алексеев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1907 ст.
Дочь: Алексеева Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева Ефросинья Васильевна
Место жительства
1907 ст.
Рождение ребёнка
09.05.1909 ст.
Сын: Алексеев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеева Ефросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно