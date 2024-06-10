Савиных Пётр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Савиных Анисим Феогниевич
Мать: не указана
По записям Натальи Андреевны
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Савиных Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна
По записям НА г.р. возможно 1887 В других записях 1880 В файле ИА г.р. 1889
Рождение ребёнка
1888
Сын: Савиных Евстафий Петрович
Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна
По данным ИА
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Багрецова (Савиных) Анна Петровна
Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна
по данным ИА
Рождение ребёнка
23.06.1905
Дочь: Сметанина (Савиных) Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна
Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Савиных Григорий Петрович
Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна
Смерть
Неизвестно