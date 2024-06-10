Савиных Пётр Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавиных Пётр Анисимович

Савиных Пётр Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Савиных Анисим Феогниевич

Мать: не указана

По записям Натальи Андреевны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Ирина Капитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Ирина Капитоновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Савиных Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна

По записям НА г.р. возможно 1887 В других записях 1880 В файле ИА г.р. 1889
Рождение ребёнка
1888

Сын: Савиных Евстафий Петрович

Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна

По данным ИА
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Багрецова (Савиных) Анна Петровна

Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна

по данным ИА
Рождение ребёнка
23.06.1905

Дочь: Сметанина (Савиных) Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна

Норильное, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Савиных Григорий Петрович

Мать ребёнка: Савиных Ирина Капитоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.