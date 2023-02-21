Пархимович Андрей Филонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархимович Андрей Филонов

Пархимович Андрей Филонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пархимович Филон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрена Андреева

Мать ребёнка: Пархимович Арина Сергеева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Пархимович Арина Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархимович Арина Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close