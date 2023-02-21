Пархимович Андрей Филонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Пархимович Филон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена Андреева
Мать ребёнка: Пархимович Арина Сергеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Пархимович Арина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно