Пархимович Арина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрена Андреева
Отец ребёнка: Пархимович Андрей Филонов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Пархимович Андрей Филонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно