Пархимович Арина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархимович Арина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрена Андреева

Отец ребёнка: Пархимович Андрей Филонов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Пархимович Андрей Филонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархимович Андрей Филонов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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