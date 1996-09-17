Ильина (Антюшина) Зинаида Петровна
Место рожденияс. Кондрыкино, Большеболдинск район, Нижегородская область
Дата рождения30.06.1920
Дата смерти17.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1920
Отец: Антюшин Пётр Петрович
Мать: Антюшина Евдокия
Бракосочетание
26.07.1946
Рождение ребёнка
25.09.1947
Дочь: Мотькна (Ильина) Валерия Яковлевна
Отец ребёнка: Ильин Яков Емельянович
Рождение ребёнка
24.02.1953
Отец ребёнка: Ильин Яков Емельянович
Смерть
17.09.1996