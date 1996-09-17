Ильина (Антюшина) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Антюшина) Зинаида Петровна

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Место рождения

с. Кондрыкино, Большеболдинск район, Нижегородская область

Дата рождения

30.06.1920

Дата смерти

17.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1920

Отец: Антюшин Пётр Петрович

Мать: Антюшина Евдокия

Бракосочетание
26.07.1946

Муж: Ильин Яков Емельянович

Рождение ребёнка
25.09.1947

Дочь: Мотькна (Ильина) Валерия Яковлевна

Отец ребёнка: Ильин Яков Емельянович

Рождение ребёнка
24.02.1953

Сын: Ильин Вадим Яковлевич

Отец ребёнка: Ильин Яков Емельянович

Смерть
17.09.1996

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