Солодянкин Иван Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов
Мать ребёнка: Солодянкина Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
18.08.1754 ст.
Мать ребёнка: Солодянкина Мавра Никифорова
дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760