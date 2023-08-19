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Солодянкин Иван Матвеев

Место рождения

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Солодянкин Матвей Ильин

Мать: Солодянкина Евдокия Кириллова (Кондратьева)

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Солодянкин Дементий (Диомид) Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина Мавра Никифорова

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.08.1754 ст.

Сын: Солодянкин Флор Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина Мавра Никифорова

дер. Средовинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Мавра Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1760
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
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