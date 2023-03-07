Солодянкина Евдокия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Солодянкин Василий Матвеев
Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Солодянкин Сергей Матвеев
Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Солодянкин Авраам Матвеев
Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин
Рождение ребёнка
Около 1724
Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710