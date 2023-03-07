Солодянкина Евдокия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Евдокия Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1673 и 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Солодянкин Василий Матвеев

Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Солодянкин Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Солодянкин Авраам Матвеев

Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Солодянкин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Солодянкин Тит Матвеев

Отец ребёнка: Солодянкин Матвей Ильин

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Матвей Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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