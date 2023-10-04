(Кель) Надежда Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кель) Надежда Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1952

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1952

Отец: Кель Игнат Матвеевич

Мать: Кель Лидия Ивановна

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