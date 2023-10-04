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(Кель) Надежда Игнатьевна
(Кель) Надежда Игнатьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1952
Пол
Женский
Отец
Кель Игнат Матвеевич
1927 г.р.
Мать
Кель (Сарана) Лидия Ивановна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1952
Отец:
Кель Игнат Матвеевич
Мать:
Кель Лидия Ивановна
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