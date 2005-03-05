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Кель Игнат Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1927

Дата смерти

05.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927

Отец: Кель Матвей Гаврилович

Мать: Кель Рахель (Раиса) Михаиловна

Рождение ребёнка
11.09.1949

Дочь: Лисогорова Любовь Игнатьевна

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1952

Дочь: Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
14.11.1954

Дочь: Ольга Игнатьевна

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1957

Сын: Кель Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1959

Дочь: Костюнина Прасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1962

Дочь: Золотарева Раиса Игнатьевна

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1965

Дочь: Николаева Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1968

Сын: Кель Эдуард Игнатьевич

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1970

Сын: Кель Анатолий Игнатьевич

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1972

Дочь: Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1978

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кель Лидия Ивановна

Смерть
05.03.2005
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