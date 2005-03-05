Кель Игнат Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1927
Дата смерти05.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927
Рождение ребёнка
11.09.1949
Дочь: Лисогорова Любовь Игнатьевна
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1952
Дочь: Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1954
Дочь: Ольга Игнатьевна
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1957
Сын: Кель Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1959
Дочь: Костюнина Прасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1962
Дочь: Золотарева Раиса Игнатьевна
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1965
Дочь: Николаева Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1968
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1970
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1972
Дочь: Елена Игнатьевна
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1978
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Кель Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кель Лидия Ивановна
Смерть
05.03.2005