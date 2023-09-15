Захарычева (Криушинская) Анна
Место рождения
Дата рождения06.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1928
Отец: Криушинский Иван Ефимович
Мать: Криушинская Татьяна
Рождение ребёнка
17.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Новодмитриевская, Северский муниципальный район, Краснодарский край