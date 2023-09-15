Захарычева (Криушинская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарычева (Криушинская) Анна

Место рождения

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область

Дата рождения

06.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1928

Отец: Криушинский Иван Ефимович

Мать: Криушинская Татьяна

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Новодмитриевская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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