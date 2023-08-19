Потяркин Фёдор Фомич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Потяркин Фома Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Потяркина Феодора Саввична
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Потяркина Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Потяркина Феодора Саввична
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Потяркина Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Потяркина Феодора Саввична
была восприемницей у Иоиля
Место жительства
1762
РГАДА Ф.350 Оп. 2 ч.1 Д. е.х.1340 книга переписная г.Кевроли 1762г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794