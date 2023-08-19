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Потяркин Фёдор Фомич

Место рождения

Кочуша, Пинежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1720

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Потяркин Фома Никифорович

Мать: не указана

Кочуша, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Потяркин Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Потяркина Феодора Саввична

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Потяркина Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Потяркина Феодора Саввична

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Потяркина Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Потяркина Феодора Саввична

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
была восприемницей у Иоиля
Место жительства
1762
Кочуша, Пинежский уезд, Архангельская губерния
РГАДА Ф.350 Оп. 2 ч.1 Д. е.х.1340 книга переписная г.Кевроли 1762г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Феодора Саввична

Смерть
1794
Кочуша, Пинежский уезд, Архангельская губерния
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