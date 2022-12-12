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Потяркина Феодора Саввична

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Место рождения

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Потяркин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Фомич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Потяркина Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Фомич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Потяркина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Фомич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
была восприемницей у Иоиля
Место жительства
1763
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф.51 Оп.11 т.2 Д.2666 Л.230-об.231
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Фёдор Фомич

Смерть
1785
Кочуша, Пинежский уезд, Архангельская губерния
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