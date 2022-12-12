Потяркина Феодора Саввична
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Потяркина Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Потяркина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Фомич
была восприемницей у Иоиля
Место жительства
1763
справка ГААО Ф.51 Оп.11 т.2 Д.2666 Л.230-об.231
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потяркин Фёдор Фомич
Смерть
1785
Кочуша, Пинежский уезд, Архангельская губерния