Сорокина (Иванова?) Матрона Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти12.07.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Сорокин Аврамий Мещанин Г.Пп Иванов
Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Сорокина) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов
Смерть
12.07.1866
Вдова, солдатская жена, от удушья, 80 лет