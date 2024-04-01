Сорокина (Иванова?) Матрона Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Иванова?) Матрона Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

12.07.1866

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Иванов Карп Отст. Д.Новопавловки

Мать: Иванова Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сорокин Аврамий Мещанин Г.Пп Иванов

Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Сорокина) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сорокин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Стефанов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
12.07.1866
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Вдова, солдатская жена, от удушья, 80 лет

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