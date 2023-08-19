Гусынин Степан Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Гусынин Стефан Иванов
Мать: Гусынина Акулина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гусынин (воробьев) Петр Степанов
Мать ребёнка: Гусынина Варвара Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1827