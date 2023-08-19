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Гусынин Степан Степанов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Гусынин Стефан Иванов

Мать: Гусынина Акулина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гусынин (воробьев) Петр Степанов

Мать ребёнка: Гусынина Варвара Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусынина Варвара Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1827
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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